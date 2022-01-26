Гинцбург оценил эффективность назальной вакцины

Назальная вакцина против COVID-19 российского производства способна защитить человека от штамма "омикрон"

Как сообщил в эфире телеканала "Россия 24" руководитель Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, возможность массового применения назального препарата против COVID-19 позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм "омикрона", но и возможности инфицирования и заражения.

При этом первая российская вакцина от коронавируса "Спутник V" защищает от тяжелого течения коронавируса при заражении "омикроном", но не от самого инфицирования", отметил ученый.

На днях Минздрав России выдал фармацевтической компании "Генериум" разрешение на проведение клинических испытаний назальной вакцины против коронавируса GNR-099.