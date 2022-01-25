"Берегите мозг от брехни": Зеленский попытался успокоить украинцев на счет войны

Президент Украины Владимир Зеленский попытался перед сном успокоить граждан своей страны. Он призвал не верить фейкам, которые наводнили интернет и вызывают панику и тревогу.

"Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих сотрудников в Украине. То, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще совсем не означает неизбежной эскалации, и является тонкостями сложной дипломатической игры. Вместе с партнерами мы работаем совместно, действуем единой командой", - заявил Зеленский.

Он призвал украинцев беречь свой организм от вирусов, мозг — от брехни, а сердце — от паники.