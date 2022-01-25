Инспекторы ВОЗ приедут в Россию до конца зимы в рамках процесса по одобрению вакцины "Спутник V"

Инспекторы Всемирной организации здравоохранения посетят Россию до конца зимы в рамках процесса по одобрению вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".

"Почему вакцина "Спутник V" до сих пор не получила одобрения международных структур - мы тоже об этом неоднократно говорили, и не хотелось бы к этому возвращаться в преддверии очередной комиссии, которая должна приехать в составе экспертов Всемирной организации здравоохранения, насколько я понимаю, в ближайший месяц", - заявил Гинцбург.

Отметим, что ранее в России уже побывали несколько инспекторских групп ВОЗ, они проверяли условия, в которых производится вакцина.