26 Января 2022
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Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Инспекторы ВОЗ приедут в Россию до конца зимы в рамках процесса по одобрению вакцины "Спутник V"

Инспекторы Всемирной организации здравоохранения посетят Россию до конца зимы в рамках процесса по одобрению вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".

"Почему вакцина "Спутник V" до сих пор не получила одобрения международных структур - мы тоже об этом неоднократно говорили, и не хотелось бы к этому возвращаться в преддверии очередной комиссии, которая должна приехать в составе экспертов Всемирной организации здравоохранения, насколько я понимаю, в ближайший месяц", - заявил Гинцбург.

Отметим, что ранее в России уже побывали несколько инспекторских групп ВОЗ, они проверяли условия, в которых производится вакцина.  

Теги: воз, спутник V, александр гинцбург



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