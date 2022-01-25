"Я не академик": Кадыров пояснил свои слова про федеральные миллиарды рублей для Чечни

Рамзан Кадыров прокомментировал свои же высказывания на счет бюджета Чечни, которые, по его словам, "вызвали массу кривотолков".

"Напомню, что я не владею в совершенстве профессиональным и углубленным русским языком. И я не академик, как вы прекрасно знаете, поэтому многое остается неуточненным. Но вы, господа журналисты, все же будьте более объективными, профессиональными и даже... патриотичными. Не надо пытаться поймать так называемый хайп. Уточняйте информацию. Для этого есть профильные ведомства, пресс-службы. В конце концов, всегда можно уточнить информацию в открытых источниках в интернете", - пишет в своем Telegram-канале Кадыров.

Напомним, накануне глава республики заявил, что Чечня обходится федеральному бюджету в 300 млрд руб. в год, без этих денег регион не продержится "и трех месяцев". По его словам, 300 млрд руб. – это деньги на "содержание народа". Также Кадыров заявил, что в регионе нет "ни газа, ни света, ни нефти".

"Начнем с того, что речь о 375 млрд рублей. Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории ЧР и речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Не путайте. И я не оговорился, как некоторые это расценили. Повторяю, речь о содержании. Тут содержание и территориальных филиалов федеральных органов власти (МВД, прокуратура, ПФР и т.п.), Пенсионного фонда, Фондов медицинского и социального страхования. Цифра эта совершенно не космическая. И такое же содержание есть во всех регионах России", - пишет Кадыров.