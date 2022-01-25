Иммунитет переболевших "омикроном" бессилен против "дельты" – Гинцбург

Иммунитет, выработанный организмом после заболевания омикрон-штаммом коронавируса, не защитит от заболевания "дельтой", сообщил глава НИЦ им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, к этому выводу ученые пришли после исследований, проведенных на животных.

Гинцбург также прокомментировал начало вакцинации подростков препаратом "Спутник-М", который также разработал НИЦ им. Гамалеи. По мнению ученого, желательно привить в течение полугода 10 млн подростков, это обезопасит их от тяжелой формы болезни.

Также Гинцбург похвалил назальную форму "Спутника", которая проходит испытания: она позволит обезопасить не только от тяжелого течения "омикрона", но и вообще от инфицирования им.