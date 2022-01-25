У Байдена нет интереса и желания отправлять войска на Украину – Белый дом

У президента США Джо Байдена нет ни интереса, ни желания отправлять американские войска на Украину, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она подтвердила, что на этой неделе Вашингтон передаст Москве ответы на требования по безопасности, но при этом США не планируют обнародовать эти тексты.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что обнародовать эти ответы или нет – решать Вашингтону, но он будет просить госсекретаря США Энтони Блинкена сделать эти ответы публичными.