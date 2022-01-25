Следствие просит ограничить время ознакомления с материалами дела для Ивана Сафронова

Следствие потребовало ограничить советника главы Роскосмоса, экс-журналиста Ивана Сафронова во времени ознакомления с материалами уголовного дела. Ходатайство передано в суд, заседание состоится 26 января.

Защита Сафронова считает, что следствие будет убеждать судью в затягивании процесса со стороны обвиняемого (Сафронову, напомним, вменяют госизмену). Адвокаты бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" полагают, что следователи хотят передать дело в суд до 7 апреля – в этот день у Сафронова истекает срок содержания под стражей.

Защита полагает, что на ознакомление с материалами уйдет еще несколько месяцев, поскольку условия поставлены довольно жесткие, например, нельзя делать выписки и работать с ними вне стен следственно управления ФСБ, пишет "Коммерсант".