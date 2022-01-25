НАТО не будет размещать на Украине войска – генсек альянса Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью CNN, что страны альянса не будут размещать войска на территории Украины. Также он заявил, что организация готова обсуждать с Россией вопросы безопасности, в том числе беспокоящий Москву вопрос контроля над вооружениями.

Ожидается, что на этой неделе Вашингтон даст свои письменные разъяснения и ответы на предложения Москвы по безопасности, контролю над вооружениями и ситуацией с продвижением НАТО на восток. Одним из принципиальных требований российских властей является отказ от вхождения в альянс Украины и Грузии, а в идеале – "откат" НАТО к "границам" 1997 года.