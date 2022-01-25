В Санкт-Петербурге вводится запрет на посещение школьниками кружков, театров, массовых мероприятий

В Санкт-Петербурге в связи с ухудшением эпидемической ситуации вводятся дополнительные ограничения для несовершеннолетних. Они будут действовать с 28 января по 13 февраля.

Так, все дополнительные образовательные программы (как частные, так и государственные) переводятся на дистанционку. Также будут приостановлены очные занятия в государственных художественных, технических и иных кружках, секциях, студиях.

"Запрещается посещение несовершеннолетними зоологических парков, музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, плавательных бассейнов, фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта (за исключением спортивной подготовки и профессионального спорта), театров, цирков, концертных залов, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, а также спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий в качестве зрителей", - говорится в сообщении городских властей.

Также запрещается проведение спортивных мероприятий с участием детей (за исключением тех, что были включены в календарные планы).