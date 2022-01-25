Фигурист Михаил Коляда не поедет на Олимпиаду из-за положительного теста на ковид

Самый титулованный в российской сборной фигурист-одиночник пропустит Олимпиаду в Пекине – у Михаила Коляды положительный тест на коронавирус, так что на предстартовые сборы в Красноярск он не летит.

Михаил Коляда занял по итогам российского чемпионата второе место, чем обеспечил себе место в национальной сборной на Играх. Он бы мог попасть и на прошедший совсем недавно Чемпионат Европы, но снялся с соревнований из-за травмы.

Хотя в сборной произойдет замена, тренерский штаб менять не придется: место Коляды займет Евгений Семененко, также воспитанник петербургского тренера Алексея Мишина. На минувшем чемпионате России он был четвертым, на европейском первенстве – пятым.

На Играх в Пекине российские мужчины-одиночники обеспечили себе максимальную квоту – три участника. Семененко составит компанию Марку Кондратюку (действующий чемпион России и Европы) и Андрею Мозалеву.