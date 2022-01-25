25 Января 2022
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тест на коронавирус, COVID TESTING (2020) | Фото: Накануне.RU

Фигурист Михаил Коляда не поедет на Олимпиаду из-за положительного теста на ковид

Самый титулованный в российской сборной фигурист-одиночник пропустит Олимпиаду в Пекине – у Михаила Коляды положительный тест на коронавирус, так что на предстартовые сборы в Красноярск он не летит.

Михаил Коляда занял по итогам российского чемпионата второе место, чем обеспечил себе место в национальной сборной на Играх. Он бы мог попасть и на прошедший совсем недавно Чемпионат Европы, но снялся с соревнований из-за травмы.

Хотя в сборной произойдет замена, тренерский штаб менять не придется: место Коляды займет Евгений Семененко, также воспитанник петербургского тренера Алексея Мишина. На минувшем чемпионате России он был четвертым, на европейском первенстве – пятым.

На Играх в Пекине российские мужчины-одиночники обеспечили себе максимальную квоту – три участника. Семененко составит компанию Марку Кондратюку (действующий чемпион России и Европы) и Андрею Мозалеву.

Теги: михаил коляда, олимпиада, коронавирус, евгений семененко



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