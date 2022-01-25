РМК утвердила стратегию социального развития

Русская медная компания утвердила стратегию социального развития территорий присутствия. Стратегия определяет четыре ключевых направления – экологическая и социальная ответственность, благотворительная деятельность и кадровая политика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Социальная политика РМК направлена на реализацию долгосрочных проектов на территориях присутствия предприятий Группы РМК. Их цель – повышение качества жизни сотрудников компании, членов их семей и всего местного населения.

"Русская медная компания следует принципам устойчивого развития – развивая производство, мы учитываем интересы общества. Приоритеты производственной стратегии, социальной и экологической политики РМК отвечают целям в области устойчивого развития", - рассказала вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Стратегия РМК – создавать высокотехнологичные предприятия горнодобывающей отрасли и металлургии, сочетающие высокую производительность и безопасность для окружающей среды и человека. В 2021-м году компания направила на природоохранные мероприятия рекордные 2,6 млрд рублей. В среднем ежегодные инвестиции РМК в программы рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды составляют 1,5 млрд рублей.

Инвестируя средства в организацию современных горнодобывающих и металлургических предприятий в регионах России и Казахстана, компания вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие территорий. РМК финансирует строительство объектов инфраструктуры – детских садов, школ, спортивных комплексов, культурных и медицинских учреждений, инженерных сетей, спонсирует детские кружки и секции.

По итогам 2021 года совокупный объём инвестиций на реализацию социальных и благотворительных проектов в регионах присутствия составил 5,4 млрд рублей.

Напомним, в числе общественно значимых проектов – открытие в селе Варна (Челябинская область) современного спорткомплекса с двумя бассейнами. Это первый подобный объект в Варненском районе. Площадь комплекса – 2,5 тыс. квадратных метров, на которых также расположились тренажёрный зал и сауна. В Карабаше (Челябинская область) на месте старого рынка РМК построила торгово-развлекательный центр «Медь». Вместе с магазинами в ТРЦ заработали кафе, детский городок и кинотеатр с тремя залами и современным светозвуковым оборудованием. Также реализован ряд проектов по реконструкции. В их числе – ремонт детских садов в Карабаше и Коркино, обновление коркинской лыжной базы «Берёзка», реконструкция памятника А.К. Сугоняеву в Карабаше и другие. Компания приняла участие в финансировании строительства Аллеи ветеранов и Центральной площади Карабаша и построила 5 хоккейных коробок в Челябинской области.

Кроме того, на территориях присутствия на регулярной основе РМК инициирует и реализует собственные культурно-образовательные проекты: вручает первоклассникам портфели с канцелярскими принадлежностями, проводит конкурс для школьников «Измени свой город к лучшему», поддерживает ветеранов Великой Отечественной войны и пенсионеров. Одним из актуальных направлений работы за последние два года стало участие в борьбе с распространением COVID-19. С начала пандемии медицинские учреждения регионов присутствия РМК получили средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции и автомобили скорой помощи.