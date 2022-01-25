Петербургские силовики проверят итоги тендера Смольного по выбору перевозчиков для транспортной реформы

Инсайдерская информация просочилась из Главного управления МВД региона: посмотреть итоги конкурса по выбору перевозчиков. Правоохранительные органы интересует один вопрос: коррупционная составляющая. По планам Смольного, отвечать за перевозку жителей и гостей Северной столицы, кроме госпредприятий, будут три компании – «частника». Еще летом, после подведения итогов тендера эксперты говорили о том, что новая схема предполагает возможности для коррупционной составляющей.

Информацию о новом поручении для ГУ МФД обнародовал канал «ВВП: во власти Петербурга». Цитируем сообщение:

«ГУ МВД поручено обнаружить коррупционную составляющую при выборе победителя конкурсов по контролю местных перевозчиков, которые проводятся в рамках реформы общественного транспорта».

Напомним, что транспортная реформа в Петербурге стартует уже в 2022 году. В Смольном ее курирует вице-губернатор Максим Соколов. Общая задача, которую декларирует правительств: сделать более комфортную для горожан и экологичную систему общественного транспорта. Под ликвидацию попадают те автобусные маршруты, которую дублируют метро или иные рейсы общественного транспорта либо не пользуют достаточной популярностью у пассажиров. Всего «исчезнет» порядка 238 «маршруток». Кроме того, создается единый социальный тариф для всех городских перевозчиков. Новых маршрутов будет создано 495.

Уже определено, кто будет возить людей. За «государственную» часть будут отвечать «Пассажиравтотранс», «Горэлектротранс», возможно подключение к работе ГУП «Петербургский метрополитен» (им предстоит обеспечить транспортом 100 направлений». А вот частников – которым предстоит взять на себя нагрузку по остальным линиям и докупить новые, работающие на газе автобусы, выбирали на тендере.

Его итоги подвели летом. Победителями стали компании – это «Питеравто», «Третий парк» и московская «Домтрансавто». Они будут заниматься перевозками на первом этапе – с апреля 2022 года по 2028 года. Пять аукционов выиграло ООО «Вест-Сервис», которое тоже входит в состав «Питеравто».

В каждом тендере участвовало не более двух компаний. Максимальное падение от начальной стоимости контракта - 8%, хотя можно было снизить цену до 25%. Общая экономия составила около 3,1 млрд рублей (менее 2%).

Что сразу насторожило экспертов? Сейчас в городе работают 17 частных перевозчиков. К аукциону оказались допущены всего 4. Как писал в конце 2021 года «Городовой», «Эксперты предупреждали о таком исходе, предрекая монополизацию рынка и уменьшение реальной конкуренции ввиду укрупнения лотов и навязывания обязательств компаниям по покупке автобусов».

Кроме того, вызывает вопросы и победа аффилированной с «Питеравто» компании. Тем более, что ее связывают с деятельностью Виталия Родионова. Сейчас бывший силовик более известен как неофициальный советник из Смольного. Кроме того, его в прессе связывали и с распределением госконтрактов. В частности, «Компромат групп» писало о том, что в 90-х и нулевых господин Родионов поддерживал контакты в «Питеравто», помогая «преодолевать конкуренцию» на рынке. Сейчас сотрудникам ГУ МВД предстоит проверить распределение тендеров и ответить на вопрос: есть ли коррупционная составляющая или эксперты преувеличивают.

Кстати, напомним, что транспортная реформа — вторая, инициированная Александром Бегловым и его командой. Первая, мусорная, с начала года служит постоянной точкой недовольства горожан: неубранные горы мусора и появившиеся на улицах грызуны оптимизма не вызывают. В своём недавнем выступлении перед деятелями культуры Северной столицы, Александр Беглов отметил, что критикуют его реформы только те, кого лишили «кормушки».

«Конечно, сложение сил, которые недовольны реформами, тем, что делает правительство города... Это, конечно, вызывает недовольство богатых людей, влиятельных людей, которые могут налом проплачивать определенные вещи. Идет полнейший саботаж, дискредитация власти. Ну ладно. Сейчас компетентные органы занимаются этими вопросами», — прокомментировал замечания недовольных горожан градоначальник.