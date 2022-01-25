Президент Хорватии: Украине в НАТО не место, помогать против России не будем

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украине не место в НАТО и в случае конфликта с Россией Загреб не собирается становиться на сторону Киева.

Он добавил, что ни одного одного хорватского солдата в зоне боевых действий, если они начнутся, не будет, а Хорватия будет соблюдать нейтралитет. Ему не нравится, что НАТО проявляет активность по Украине, и он не собирается в этом участвовать, а его страна будет бежать от конфликта, как от пожара.

По его словам, такая позиция не связана с Россией или Украиной, а в первую очередь, связана с политикой США.

"Если произойдет эскалация, отзовем всех до последнего хорватского военного. Это не связано ни с Украиной, ни с Россией, это связано с динамикой американской внутренней политики, Джо Байдена и его администрации", - подчеркнул Миланович, который видит опасное поведение Вашингтона.

"Украине не место в НАТО. Когда на Украине сменилась власть, это было переворотом, во время которого было убито 50 человек. История была такова: Украина идет на запад, ничего не спрашивая у России, в ЕС ее ждут молочные реки и кисельные берега. Но Украина по-прежнему остается одной из наиболее коррумпированных стран, а ЕС ничего Украине не дал", – сказал президент Хорватии.

В декабре он осудил визит на Украину премьер-министра Андрея Пленковича именно из-за напряженности в ее отношениях с Россией, что, по мнению Милановича, мешает нейтралитету страны в украинском вопросе. Тогда было объявлено, что Хорватия присоединилась к странам ЕС, заключившим двусторонние декларации по "признанию европейской перспективы Украины" (ими стали Польша, Словакия и страны Прибалтики).

Отметим, что Хорватия - парламентская республика. Но президент - глава государства и верховный главнокомандующий вооруженными силами.

Напомним, сегодня Рада обратилась к миру с жалобой на "военный шантаж России" и призвала обозначить конкретные сроки, когда Украину примут в НАТО.