Генпрокуратуру и СКР призвали доложить о расследовании "генеральской охоты"

Коммунисты предложили Госдуме потребовать от МВД, Генпрокуратуры и Следственного комитета разъяснений по поводу расследования инцидента с предположительным участием генерала Баранова. Сергей Обухов от имени депутатов от КПРФ внес соответствующее протокольное поручение на голосование пленарного заседания Госдумы.

"В соцмедиа идет дискуссия по поводу коллективной охоты на лосей в охотхозяйстве Тверской области генералитета МВД якобы во главе с генерал-лейтенантом Барановым. Тем самым, который раскручивал московское поствыборное дело КПРФ, по которому было задержано, репрессировано и отправлено под арест 106 активистов КПРФ. Вспомним недавнюю охоту на лося Рашкина. Каждые полчаса в новостных программах ТВ информировали об этой охоте, - заявил Обухов. - А где многочисленные ТВ-репортажи об охоте начальника Московского ГУВД, где вместо лося подстрелили егеря? Странно молчит генпрокурор. А он недавно в Госдуме рассуждал про лосей и мужское достоинство. А как тут с мужским достоинством в прокуратуре в связи с охотой генералов МВД? Где срочное поручение Бастрыкина по уголовному делу? Так подстрелили егеря вместо лося на этой охоте или нет? Была ли это законная охота или браконьерство?"

Ранее СМИ сообщали, что в ночь на 17 января на охоте с возможным участием Баранова погиб человек, позже выяснилось, что он тяжело ранен. О роли генерала в этом инциденте официально пока неизвестно.