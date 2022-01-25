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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Центральный районный суд принял исковое заявление тюменских активистов к мэрии

Центральный районный суд принял исковое заявление тюменских активистов, требующих отменить отказ в согласовании пикетирования. Как стало известно Накануне.RU, судебное заседание назначено на 28 января.

Напомним, активисты пытались провести пикет на центральной площади. Цель пикета - протест против обязательной вакцинации и внедрения QR-кодов.

При этом число участников мероприятия было небольшим - всего три человека. Однако власти дали отказ, предложив тюменцам "реализовать свое право, гарантированное 31 статьей Конституции, в более поздний, безопасный санитарно-эпидемиологический период".

"Учитывая, что режим повышенной готовности в нашем регионе действует уже почти два года и оперативно продляется, это говорит не о переносе, а о запрете мероприятия. Кроме того, губернатор Александр Моор заявил, что с 1 февраля 2022 года в Тюменской области вновь будут действовать QR-коды, а значит протест будет актуален именно в заявленное нами время. В связи с вышеизложенным, будет подготовлено исковое заявление в суд", - сообщил руководитель отделения КПРФ Восточного административного округа Тюмени Александр Жуков.

Теги: согласование, пикет, суд



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