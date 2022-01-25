Арестованный замминистра транспорта Токарев уволен по собственному желанию

Заместитель министра транспорта Владимир Токарев, арестованный по обвинению в мошенничестве, освобожден от занимаемой должности.

Как сообщается на официальном портале правовой информации, он уволен по собственному желанию. Ранее СМИ писали, что Токарев находится в отпуске до 31 января с последующим увольнением.

Уголовное дело не связано с его работой в ведомстве и относится к периоду, когда он занимал пост замглавы компании ООО "Спецтрансстрой". Ранее в рамках данного дела о мошенничестве был арестован бывший замглавы Минстроя Юрий Рейльян.