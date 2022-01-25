25 Января 2022
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Происшествия В России
Министерство транспорта РФ (2021) | Фото: Накануне.RU

Арестованный замминистра транспорта Токарев уволен по собственному желанию

Заместитель министра транспорта Владимир Токарев, арестованный по обвинению в мошенничестве, освобожден от занимаемой должности.

Как сообщается на официальном портале правовой информации, он уволен по собственному желанию. Ранее СМИ писали, что Токарев находится в отпуске до 31 января с последующим увольнением.

Уголовное дело не связано с его работой в ведомстве и относится к периоду, когда он занимал пост замглавы компании ООО "Спецтрансстрой". Ранее в рамках данного дела о мошенничестве был арестован бывший замглавы Минстроя Юрий Рейльян.

Теги: Владимир Токарев, замглавы минтранса



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