В Латвии запретили тканевые маски

В Латвии вступил в силу запрет на тканевые маски. Можно носить только медицинскую маску или респиратор, в которых дышать сложнее.

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Предлогом для ужесточения стало то, что тканевые маски защищают меньше. Их разрешили использовать только детям. Но уже с 12 лет при посещении общественных мест, за исключением общественного транспорта, дети обязаны быть в медицинских масках или респираторах.

Министерство здравоохранения Латвии заявило, что эффективность медицинских масок достигает 90%, то есть будто бы задерживает 90% вирусных частиц.

Ситуация в Латвии с ковидом резко усложнилась. В стране вакцинировали 70% населения, заболеваемость уже в 5 раз превысила прошлогодний пик. При этом ковидная смертность лишь наполовину отражает масштабы общей, которая выросла по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Интересно, что все ограничительные меры, включая маски, применяются уже два года, но они не дают никакого положительного эффекта. В этом отношении показательно, что Росздравнадзор на днях заявил, что исследования Роскачества об эффективности защиты масок от вирусов сомнительны, так как используемая методика проверки не одобрена. В результате оказалось, что маски имеют эффективность 10-20%, то есть задерживают лишь 10-20% вирусных частиц.