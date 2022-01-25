25 Января 2022
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Общество Свердловская область
Екатеринбургская городская дума, Алексей Орлов (2020) | Фото: Накануне.RU

Сотрудников крупнейших МУП Екатеринбурга протестируют на ковид

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился протестировать на COVID-19 сотрудников крупнейших муниципальных предприятий города.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, речь идет о МУП "Гортранс" и "Водоканал". Соответствующее поручение Орлов дал во вторник на заседании городского оперативного штаба по профилактике коронавируса.

"Количество заболевших в регионах страны растет, новый штамм "омикрон" отличается повышенной заразностью и распространяется стремительно. Необходимо продолжать мониторинг ситуации в городе, не снижать темпы вакцинации и ревакцинации. Кроме этого, нельзя допустить, чтобы работа крупнейших муниципальных предприятий была парализована", - подчеркнул глава Екатеринбурга.

Как рассказал заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов, в уральской столице прививку от ковида поставили более 907 тысяч человек. На сегодняшний день вакцинация организована в 18 медицинских учреждениях и 38 прививочных кабинетах. Также в городе сформированы 14 мобильных пунктов и 67 бригад.

Напомним, сегодня на Среднем Урале началась вакцинация детей от ковида. Власти уверяют, что она будет добровольной.

Теги: МУП, ковид, тестирование, Орлов, Екатеринбург



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