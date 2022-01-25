В Челябинской области не планируют переводить школы на дистант из-за "омикрона"

В Челябинской области в настоящий момент не планируют переводить школьников на дистанционное обучение. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на совещании с членами областного правительства и главами муниципалитетов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Также не планируется вводить дополнительные ограничительные меры.

Алексей Текслер поручил главам проработать вопрос с предприятиями по переводу сотрудников на удаленный режим работы – на добровольной основе, а также продолжать работу с жителями области по вопросу вакцинации и ревакцинации. В регионе будут усилены проверки по соблюдению масочного режима и социальной дистанции.