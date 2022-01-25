25 Января 2022
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Общество Свердловская область
вакцинация, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

В Верхней Салде привившимся от коронавируса выдают сертификат в "Монетку" на 500 рублей

Жителям Верхней Салды предпенсионного возраста при вакцинации от коронавируса начали выдавать сертификаты в магазины сети "монетка" номиналом 500 рублей. Об акции, стартовавшей сегодня, Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

Получить сертификат могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет вплоть до 15 марта. Карточки выдают волонтеры на городских пунктах вакцинации сразу после прививки.

В мэрии отметили, что акция является еще одним способом мотивировать граждан предпенсионного возраста решиться на вакцинацию, поскольку в регионе уже фиксируются случаи заражения новым, более заразным штаммом "омикрон".

Напомним, что уже второй день подряд в регионе регистрируют свыше 1 тыс. covid-зараженных. На прошлой неделе замгубернатора региона Павел Креков заявил, что штамм "омикрон" постепенно распространяется по Свердловской области и вскоре вытеснит преобладающий в регионе штамм "дельта".

На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 36 случаев нового штамма коронавируса "омикрон". Тем временем сотрудников социальных учреждений с круглосуточным пребыванием перевели на сменный режим работы из-за ситуации с коронавирусом.

Уральский полпред Владимир Якушев полагает, что текущая ситуация – не пик.

Теги: коронавирус, сертификат, Монетка, вакцинация



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