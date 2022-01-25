25 Января 2022
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Общество Москва
защитный костюм, врачи, коронавирус (2020) | Фото: пресс-служба РМК

Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве развивается по европейскому сценарию

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице продолжает развиваться по "европейскому сценарию", когда идет арифметическая прогрессия еженедельного роста.

За последние две недели в Москве количество заболеваний коронавирусом увеличилось в пять раз и за неделю достигло 100 тысяч, заявил мэр на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Власти Москвы предполагают, что рост заражения коронавирусом продлится в столице еще две недели.

"А две недели роста заболеваемости от тех высоких цифр, которые мы уже имеем, конечно, это будет такое серьезное испытание на всю медицинскую систему", - отметил Собянин.

Он также добавил, что новый штамм коронавируса "Омикрон" продолжает вытеснять "Дельту" в Москве. Столичные власти полагают, что на этом фоне серьезной загрузки госпитального фонда не будет.

На прошлой неделе сообщалось, что рекордный рост заразившихся коронавирусом в Москве не отразился на госпитализации, она остается практически на одном уровне. Это может означать, что новые заразившиеся переносят заболевание легче. Однако в городе сохраняется достаточный резерв больничных коек.

Теги: собянин, коронавирус, москва



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