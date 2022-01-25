Несмотря на волну. Дания отменит все ковид-ограничения

Несмотря на очередную волну ковида и рекордное число новых случаев, власти Дании приняли решение отменить с 31 января все коронавирусные ограничения. С 5 февраля ковид в Дании не будет считаться критически опасным для общества заболеванием. Об этом пишут местные СМИ, хотя официально соответствующее решение еще не озвучено.

Отмечается, что это решение было принято на основе рекомендаций специальной эпидемиологической комиссии. Причем в то время, когда Дания переживает сильнейший и экспоненциальный рост заболеваемости: пик прошлой зимы превышен уже в 10 раз. Во втором полугодии 2021 года общая смертность в Дании была на 12% выше фоновой (за аналогичный период годом ранее - лишь 4%). То есть после массовой вакцинации избыточная смертность выросла в три раза, притом что ухудшение началось только в ноябре, а четыре месяца эпидемическая ситуация была спокойной.

Однако эксперты ведущего датского института Statens Serum Institut, который является экспертным учреждением при Министерстве здравоохранения и вовлечен в разработку мер по противодействию эпидемии, прогнозируют, что уже в ближайшие недели в стране сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу. Логика проста: огромное количество людей сейчас переболеют, а также достигнуты высокие цифры по вакцинации - около 80%, включая почти 60% вакцинированных "усиливающими дозами".

Правительство Дании решило ослабить карантинные ограничения с 16 января и открыть ряд заведений, закрытых с середины декабря. Эпидемическая комиссия аргументировала это тем, что доминирующий штамм коронавируса "омикрон" реже приводит к тяжелым заболеваниям и госпитализации.

Интересно, что в Дании, как и в большинстве стран Запада, новая рекордная волна ковида началась вскоре после кампании по бустерной вакцинации.