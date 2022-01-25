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Общество За рубежом
Протест против ограничений из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Амстердам, 2 января 2022 года (2022) | Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

Несмотря на волну. Дания отменит все ковид-ограничения

Несмотря на очередную волну ковида и рекордное число новых случаев, власти Дании приняли решение отменить с 31 января все коронавирусные ограничения. С 5 февраля ковид в Дании не будет считаться критически опасным для общества заболеванием. Об этом пишут местные СМИ, хотя официально соответствующее решение еще не озвучено.
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Отмечается, что это решение было принято на основе рекомендаций специальной эпидемиологической комиссии. Причем в то время, когда Дания переживает сильнейший и экспоненциальный рост заболеваемости: пик прошлой зимы превышен уже в 10 раз. Во втором полугодии 2021 года общая смертность в Дании была на 12% выше фоновой (за аналогичный период годом ранее - лишь 4%). То есть после массовой вакцинации избыточная смертность выросла в три раза, притом что ухудшение началось только в ноябре, а четыре месяца эпидемическая ситуация была спокойной.

Однако эксперты ведущего датского института Statens Serum Institut, который является экспертным учреждением при Министерстве здравоохранения и вовлечен в разработку мер по противодействию эпидемии, прогнозируют, что уже в ближайшие недели в стране сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу. Логика проста: огромное количество людей сейчас переболеют, а также достигнуты высокие цифры по вакцинации - около 80%, включая почти 60% вакцинированных "усиливающими дозами".

Правительство Дании решило ослабить карантинные ограничения с 16 января и открыть ряд заведений, закрытых с середины декабря. Эпидемическая комиссия аргументировала это тем, что доминирующий штамм коронавируса "омикрон" реже приводит к тяжелым заболеваниям и госпитализации.

Интересно, что в Дании, как и в большинстве стран Запада, новая рекордная волна ковида началась вскоре после кампании по бустерной вакцинации.

Теги: дания, ковид, ограничения



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