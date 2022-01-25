25 Января 2022
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Общество Ямало-Ненецкий АО
новый уренгой стела (2005) | Фото: Накануне.ru

В Новом Уренгое тёплые остановки из-за бомжей и бездомных собак будут закрывать на ночь

В Новом Уренгое из-за бомжей и бездомных собак будут на время закрывать тёплые остановки, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"С 24 января в Новом Уренгое тёплые остановки будут закрывать на ночь. С этой просьбой к главе города не раз обращались новоуренгойцы, которых беспокоит соседство с бездомными собаками и лицами без определенного места жительства", - уточнили в администрации.

Сформированы специальные бригады рабочих.

"Закрывать остановки будут после отправления последнего ночного рейса, открывать – рано утром, чтобы к 5.00 горожане в комфортных условиях могли ожидать общественный транспорт", - подытожили в мэрии.

Теги: Новый Уренгой, тёплая остановка, собака, бомж



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