В Новом Уренгое тёплые остановки из-за бомжей и бездомных собак будут закрывать на ночь

В Новом Уренгое из-за бомжей и бездомных собак будут на время закрывать тёплые остановки, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"С 24 января в Новом Уренгое тёплые остановки будут закрывать на ночь. С этой просьбой к главе города не раз обращались новоуренгойцы, которых беспокоит соседство с бездомными собаками и лицами без определенного места жительства", - уточнили в администрации.

Сформированы специальные бригады рабочих.

"Закрывать остановки будут после отправления последнего ночного рейса, открывать – рано утром, чтобы к 5.00 горожане в комфортных условиях могли ожидать общественный транспорт", - подытожили в мэрии.