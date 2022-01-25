На Южном Урале сотрудников локомотивного депо осудили за хищение 30 тонн масла

В Челябинской области бывших главного инженера и главного механика управления сервисного локомотивного депо "СТМ-Сервис" приговорили к условным срокам по обвинению в мошенничестве и растрате, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В июне 2020 года осужденные оформили документы, на основании которых незаконно вывезли с территории склада 30 тонн масла, которое используется для технического обслуживания железнодорожных составов. Кроме того, один из осужденных похитил 10 тонн масла.

Ущерб в размере более 2 млн рублей они возместили.