Креков: Около 15% covid-зараженных - дети

Около 15% среди всех заболевших коронавирусом свердловчан - это дети, заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. Он также отметил, что в последнее время фиксируется гораздо больше случаев госпитализации с диагнозом COVID-19 именно детей. Причина в том, что граждане до 18 лет являются самой уязвимой группой населения перед "омикроном", в отличие от взрослых они не имели возможность привиться от инфекции. В связи с этим, по словам Крекова, около 5 тыс. родителей уже дали свое согласие на вакцинацию своего ребенка.

"Это не экспериментальная вакцина, она прошла достаточно длинный период исследований, нежели те вакцины, которые шли к нам прежде. Она уже показала свою эффективность во время этих исследований. Мне сегодня трудно сказать, какие будут окончательные итоги (сколько потребуется детской вакцины), но должен заметить, что, судя по всему, вакцинация будет проходить достаточно активно. Тем более, что сегодня мы фиксируем возрастание заболеваемости именно среди детей - непривитой категории. Фиксируется у тех, кто старше 14-15 лет в большинстве случаев, поэтому развернуть здесь процесс вакцинирования достаточно важно", - заявил вице-губернатор.

Он также сообщил о второй партии вакцины "Спутник М", которая ожидается на следующей неделе. Сколько именно доз придет, пока неизвестно, однако, по его словам, каждый раз количество доз препарата будет увеличиваться.

"Мы будем использовать все имеющиеся способы вакцинации: кого-то будут приглашать в больницы, будем прививать в учебных заведениях, будут выездные пункты вакцинации. Что касается сроков по-настоящему массовой вакцинации - это будет зависеть от поставок. На будущей неделе ожидаем следующую поставку вакцины. Сейчас идут самые первые и область в числе регионов, которые эту вакцину уже получили. Я думаю, что в ближайшее время поставки будут увеличены, и уже тогда можно будет говорить о сроках", - пояснил Креков.

При этом он снова обратил внимание граждан на то, что вакцинация детей будет абсолютно добровольной. Если же родители опасаются принуждения, они могут обратиться за медотводом. Однако наличие антител у ребенка таковым не является.

Что касается увеличения числа зараженных школьников, региональные власти пока не рассматривают формат дистанционного обучения абсолютно всех учащихся в учреждении, где была обнаружена инфекция. Как и сейчас, на удаленку будут отправлять конкретный класс. Всех школьников поголовно тестировать также не будут. На данный момент сохраняется метод выборочного тестирования.

Напомним, первая партия вакцины "Спутник-М" из 2 тысяч 400 доз для детей от 12 до 17 лет поступила в Свердловскую область на этой неделе, а сегодня уже стартовала вакцинация школьников. Родители раскритиковали свердловского губернатора Евгения Куйвашева из-за подготовки к детской covid-вакцинации. При этом буквально на днях Куйвашев заявлял на пресс-конференции, что "детская вакцина от коронавируса еще не изобретена".

Вчера также стало известно, что Минздрав России одобрил проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса для детей. Разрешение на это получил центр имени Гамалеи. В исследовании должны принять участие 2200 добровольцев. Его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года.