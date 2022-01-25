25 Января 2022
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Экономика В России
биткойн, криптовалюта (2017) | Фото:www.crypto-wallet.ru

В Минфине выступили за регулирование, а не запрет криптовалют

Минфин России выступает за регулирование, а не запрет криптовалют, заявил глава департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.

По его словам, Минфин подготовил концепцию регулирования рынка криптовалют и направил ее на рассмотрение в аппарат правительства.

"Регулирование позволит как раз обеспечивать ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан", - цитирует Чебескова ТАСС.

Он также отметил, что запрет на проведение операций и майнинг криптовалют будет означать отставание страны в высокотехнологичной отрасли.

"Я не знаю, как можно говорить о запрете, послушав то, что сказал [основатель криптобиржи Binance] Чанпэн Чжао. Чжао прав, что мы смотрим на крипту слишком узко, мы не смотрим на остальные технологии, NFT, DeFi", - отметил Чебесков.

Напомним, Центральный банк России ранее заявил о желании полностью искоренить в России оборот криптовалют и их майнинг, при этом пока против собственно владения россиянами криптовалютами регулятор не выступает. Между тем, эксперты сомневаются, что запрет реализуем.

Теги: криптовалюты, запрет, минфин



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