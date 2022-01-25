Уральский дом культуры заплатит 300 тысяч ребенку, искалеченному по вине учреждения

На Среднем Урале дом культуры выплатит компенсацию ребенку, который получил травмы по вине учреждения.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел в августе прошлого года в деревне Марийские Карши Ачитского района: на девочку 2017 года рождения упала металлическая стенка контейнерной площадки. В результате ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом лобной кости и ее ушибленную рану. Экспертами эти травмы были расценены как тяжкий вред здоровью.

Как выяснили в надзорном ведомстве, причиной падения стенки стало ненадлежащее содержание Ачитским районным домом культуры контейнерной площадки по складированию отходов. Прокуратура направила иск в суд о взыскании с казенного учреждения компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка.

В итоге суд взыскал в пользу девочки 300 тысяч рублей. Кроме этого, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Его расследование находится на контроле прокуроров.