25 Января 2022
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Общество
Александр Бугаев (2017) | Фото: fadm.gov.ru

В 2022 году техникумы впервые выпустят больше студентов, чем вузы

Впервые в новейшей истории в 2022 году колледжи и техникумы выпустят больше студентов, чем вузы. Такие сведения озвучил первый замминстра просвещения Александр Бугаев.

Эти данные получены на том основании, что в 2020 году техникумы и колледжи впервые набрали слушателей больше, чем институты и университеты. Ожидается, что будет выпущено 1,2 млн выпускников техникумов. В числе самых востребованных профессий - учителя и врачи. В целом в России растет спрос на среднее профессиональное образование, отметил Бугаев.

Теги: техникум, выпускник, студент



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