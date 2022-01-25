Мамы Петербурга пожаловались на невозможность гулять по улицам с колясками

Ежедневно на всевозможные административные ресурсы Петербурга поступают сотни жалоб на неубранный снег и лед. Горожане массово жалуются на невозможность пробраться сквозь заваленные снегом городские дворы – особенно с детскими колясками.

Несмотря на небольшую оттепель, многие районы Петербурга продолжают утопать в снежных завалах. Неочищенные от снега дороги и пешеходные зоны доставляют множество проблем горожанам, а зачастую представляют серьезную угрозу здоровью.

На административные порталы города ежедневно поступают сотни новых жалоб от петербуржцев, которые устали от безразличного отношения Смольного к их проблемам. Коммунальные службы Петербурга за два месяца снегоуборочного сезона не смогли решить проблему со своевременной и качественной уборкой городских улиц от снега и льда. От снежных завалов городские улицы не спасла даже небольшая оттепель.

Так, жители Выборгского района жалуются на невозможность нормально передвигаться по улице Шостаковича в районе дома №5. По словам местного жителя Николая И., оставившего жалобу на портале «Наш Санкт-Петербург», проезжая часть вдоль дома ни разу не убиралась от снега. А ЖКС, в чьем ведении она находится, игнорирует все просьбы жителей устранить проблему.

В Калининском районе жильцы дома №7 по Кушелевской дороге не могут нормально проехать к подъездам из-за ледяных выбоин.

В Приморском районе мамы из дома №7 по Верхне-Каменской улице жалуются на невозможность пройти с коляской по тротуару из-за залежей снега и льда на нем. При этом на дороге образовалась глубокая колея, которая создает дополнительные трудности.

«Во дворе залежи снега, на тротуарах гололёд, при заезде во двор образовалась глубокая колея, на спуске/заезде тротуара толстый слой наледи, из-за чего проблематично передвигаться с детской коляской», — пожаловалась Анна К. на том же портале.

«Снежный» и «ледяной» коллапсы возникли в городе не внезапно – еще в конце ноября 2021 года с приходом первых снегопадов из-за циклона «Бенедикт» петербуржцы просили о помощи Смольный и губернатора Александра Беглова. Градоначальник осенью заявлял, что Петербург полностью готов к осенне-зимнему сезону и к любым природным вызовам. Однако на практике оказалось, что коммунальные службы и власти Петербурга оказались абсолютно неподготовленными не то, что к случаям погодных аномалий, но и к стандартным ежегодным погодным условиям в городе.

Команда Беглова до сих пор не смогла взять ситуацию под контроль. Это привело к стремительному обвалу рейтинга губернатора и общему росту социальной напряженности в Петербурге.