Свердловские власти не планируют возвращать QR-коды в ближайшее время

В Свердловской области не планируют возвращаться к применению QR-системы в ближайшее время. Об этом заявил замгубернатора Павел Креков, назвав исключением учреждения, где коды действуют на сегодняшний день.

"Что касается границ, после которых начнутся ограничительные меры, их в чистом виде не существует. Восстановление кодирования мы пока не планируем, помимо тех мест, где они уже введены. При возвращении ограничений ориентироваться мы будем все же на процент тяжести заболевания, на процент занятых коек и наличие свободных коек, процент тех, кто находится в реанимации на фоне всех остальных заболевших. Сейчас течение болезни мягкое, но пока мы не подобрались к пику заболеваемости", - заявил Креков.

Он также добавил, что в регионе местами возникают вспышки коронавируса, и с приходом штамма "омикрон" их хоть и немного, но стало больше. Главной же задачей является предотвратить распространение инфекции дальше учреждения, где она была обнаружена. Тем более, что инкубационный период "омикрона" значительно меньше, чем у других штаммов, а вероятность заноса очень высока.

Напомним, что несмотря на рост заболеваемости коронавирусом и появление в Свердловской области штамма "омикрон", с 20 января дня в силу вступили изменения в указе губернатора Евгения Куйвашева, согласно которым, на входе в места общепита, кинотеатры и в торговых центрах больше не спрашивают QR-коды. При этом на предыдущем брифинге Креков заявил, что власти региона будут вынуждены ограничивать деятельность торговых центров, где систематически нарушается масочный режим