Рада обратилась к миру с жалобами на "шантаж России"

Верховная рада Украины проголосовала за постановление об обращении украинского парламента к ООН, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций с жалобами на Россию, точнее, на требования безопасности к Западу.

Обращение называется так: о "неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины".

Рада "признала", что требования России о гарантиях безопасности "являются нарушением конституции и законодательства Украины" (имеется в виду закрепление в конституции стремления в НАТО) и других международных документов. Спикер Рады Руслан Стефанчук безотлагательно направит это обращение в разные инстанции. Как он заявил накануне, Россия усиливает психологическое давление на Украину, а "изоляция" России зашла так далеко, что в Москве всерьез задумались над признанием ДНР и ЛНР.

Это далеко не первое антироссийское обращение Рады к миру. Она делает подобные воззвания каждый раз, когда в Крыму проводятся любые выборы.

Интересно, что вчера ЕС решил выделить Украине новый транш из-за угрозы "вторжения России" в размере 1,2 млрд евро. Первую половину могут перечислить в самое ближайшее время. При этом ЕС не видит причин для эвакуации своих дипломатов и членов их семей с Украины, признал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Как эти два факта согласуются между собой, загадка.