Скотленд-Ярд начал расследование из-за вечеринок в канцелярии Джонсона во время пандемии

Скотленд-Ярд решил провести расследование в связи с продолжающей поступать информацией о нарушениях карантинного режима во время вечеринок в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Глава полиции Лондона Крессида Дик подтвердила, что расследуются факты нарушения локдауна на вечеринках в Даунинг-стрит и Уайтхолл.

Скотланд-Ярд будет опираться на данные кабинета министров, который проводил собственное расследование, пишет Belfast Telegraph.

Ранее британские СМИ сообщили, что премьер-министра страны Бориса Джонсона допросила Служба высших чиновников королевства – ведомство занимается вопросами соответствия государственных служащих их должностям. По данным The Telegraph, интерес представителя службы связан с вечеринкой, которую Джонсон с женой посетил во время локдауна.

Группа депутатов от правящей Консервативной партии призвала Джонсона уйти в отставку. Многие члены парламента сообщают, что получают сотни обращений от избирателей, возмущенных проделками премьер-министра.