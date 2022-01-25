25 Января 2022
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Александр Дугин лидер Евразийского движения профессор МГУ (2012) | Фото:

Александр Дугин: Вокруг России – глина

Философ Александр Дугин, выступая на Втором челябинском форуме Всемирного русского народного собора, назвал Россию "колоссом на глиняных ногах", передает корреспондент Накануне.RU.

Глиной он назвал современный мир с его материалистическим мировоззрением, правами человека и либерализмом. Эти процессы, по его мнению, привносят в имперское бытие христианского народа, оплотом которого является Россия, все тенденции, которые и ведут к падению колосса на глиняных ногах.

"Мы, с одной стороны, русские люди, а, с одной стороны, уже пострусские люди. Мы, с одной стороны, верны, мы чувствуем тягу к церкви, к народу и государству и власть поддерживаем, а, с другой стороны, мы уже глина. А вокруг нас точно глина, особенно на Западе, которая уже ничего не оставляет ни священного, ни порядка никакого, полное чистое разложение. В этой ситуации и происходит последний момент истории. Сможем ли мы удержаться на железе или мы поскользнемся на правах человека?" – заявил он.

По мнению философа, права человека, индивидуализм, материализм, современность технологий, цифровизация, передача власти искусственному интеллекту, феминизм, гендерная политика – это "внедрение деструктивной стихии, которая ведет мир человечества к гибели".

"Речь идет не о том, как мы будем жить – хорошо или плохо, будет у нас тоталитарный режим или демократия, укрепим мы вертикаль власти или распадемся как предшествующие государства. Дело в том, что сейчас от нас, русских, зависит судьба мира. Будет ли взят катехон окончательно от среды, либо мы удержим какое-то время еще человечество", – подчеркнул он.

Теги: Александр Дугин, Россия,



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