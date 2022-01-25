На Среднем Урале началась вакцинация детей от ковида

На Среднем Урале началась вакцинация школьников от COVID-19.

Напомним, первая партия вакцины "Спутник-М" из 2 тысяч 400 доз для детей от 12 до 17 лет поступила в Свердловскую область на этой неделе. Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, сегодня вакцинация официально началась, она будет добровольной. По данным оперштаба, среди первых, кто поставил прививку, оказалась дочь заместителя министра здравоохранения региона Екатерины Ютяевой.

Сейчас министерство образования и министерство здравоохранения Свердловской области собирают заявки, чтобы прививать подростков. Для этого необходимо письменное заявление одного из родителей (или законного представителя), составленное в произвольной форме, а также информированное добровольное согласие на вакцинацию и заключение врача о показаниях или противопоказаниях к ней.

Напомним, ранее родители раскритиковали свердловского губернатора Евгения Куйвашева из-за подготовки к детской covid-вакцинации. При этом буквально на днях Куйвашев заявлял на пресс-конференции, что "детская вакцина от коронавируса еще не изобретена".