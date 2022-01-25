25 Января 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
окно (2018) | Фото:Накануне.RU

В Перми мужчина вышел на балкон, чтобы завести автомобиль и упал с пятого этажа

В Перми мужчина выпал с балкона пятого этажа многоквартирного дома по улице Крупской, сообщает "КП-Пермь".

Инцидент попал в поле зрения камеры видеонаблюдения. Мужчина выжил, но получил травмы, подняться на ноги не смог. В соцсетях пользователи сообщают, что мужчина упал с балкона, когда вышел туда, чтобы завести автомобиль с помощью кнопки автозапуска. "Скорая" госпитализировала его. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Теги: мужчина, балкон, падение



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