ФСИН просит заменить брату Навального условный срок на реальный

ФСИН России попросила заменить брату Алексея Навального Олегу заменить условное заключение на реальный срок.

Материал поступил в Люблинский районный суд, передает РИА Новости. Ведомство объясняет свое требование "неисполнением наложенных на осужденного обязанностей".

Олег Навальный был осужден по так называемому санитарному делу. В августе прошлого года его признали виновным в призывах к нарушению эпидемиологических требований – он призывал участвовать в несанкционированных массовых акциях. Навальный получил год условно.