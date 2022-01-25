25 Января 2022
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ммм-2012 (2012) | Фото: Накануне.ru

С улиц трех уральских городов убрали рекламу известной пирамиды МММ

В трех городах Среднего Урала демонтирована реклама финансовой пирамиды МММ.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на территории Железнодорожного района Екатеринбурга, а также в Верхней Салде и Каменске-Уральском в январе этого года появились рекламные конструкции известной финансовой пирамиды 90-х годов 20-го века. Между тем, в декабре прошлого года сведения о данном интернет-проекте были внесены ЦБ РФ в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

После этого прокуроры внесли представления в адрес местных властей об устранении нарушений законодательства. А в отношении распространителей рекламы сомнительных финансовых услуг были возбуждены административные дела.

По итогам проверки реклама интернет-проекта в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Верхней Салде была демонтирована.

Напомним, в прошлом году мошенники обманули жительницу Екатеринбурга почти на 2 млн рублей, предлагая ей "забрать вложения" из пирамиды Мавроди.

Теги: пирамида, реклама, прокуратура



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