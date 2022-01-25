С улиц трех уральских городов убрали рекламу известной пирамиды МММ

В трех городах Среднего Урала демонтирована реклама финансовой пирамиды МММ.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на территории Железнодорожного района Екатеринбурга, а также в Верхней Салде и Каменске-Уральском в январе этого года появились рекламные конструкции известной финансовой пирамиды 90-х годов 20-го века. Между тем, в декабре прошлого года сведения о данном интернет-проекте были внесены ЦБ РФ в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

После этого прокуроры внесли представления в адрес местных властей об устранении нарушений законодательства. А в отношении распространителей рекламы сомнительных финансовых услуг были возбуждены административные дела.

По итогам проверки реклама интернет-проекта в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Верхней Салде была демонтирована.

Напомним, в прошлом году мошенники обманули жительницу Екатеринбурга почти на 2 млн рублей, предлагая ей "забрать вложения" из пирамиды Мавроди.