25 Января 2022
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Экономика Челябинская область
арбитражный суд Челябинской области (2014) | Фото: Накануне.RU

Суд признал банкротом сына экс-губернатора Челябинской области Дубровского

Сын экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александр Дубровский признан банкротом. Соответствующее решение принял Арбитражный суд региона, передает корреспондент Накануне.RU.

"Определение о признании заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов", - говорится на сайте суда.

Напомним, заявление о признании банкротом поступило в суд 7 сентября. Сумма исковых требований – 274,1 млн рублей. Александр Дубровский просил признать его банкротом, ввести процедуру реструктуризации долгов и утвердить финансового управляющего.

Напомним, 18 марта 2019 года ФАС признала наличие двух антиконкурентных соглашений на челябинских дорожных аукционах на общую сумму почти 2,4 млрд руб. Все контракты заключались с АО "Южуралмост" при снижении цены контрактов не более 1,5%. Одним из участников сговора признан Борис Дубровский. На этом фоне Дубровский подал в отставку.

В январе 2022 года Арбитражный суд Московского округа признал законным решение ФАС по делу о сговоре дорожников и экс-губернатора Дубровского.

Теги: Борис Дубровский, Александр Дубровский, суд, банкротство,



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