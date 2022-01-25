25 Января 2022
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Общество В России
препарат &quot;ЭпиВакКорона&quot; (2021) | Фото: t.me/antivirus_midural

Песков переадресовал вопрос о поставках "ЭпиВакКороны" в Минздрав

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о закупках вакцины "ЭпиВакКорона" не является прерогативой Кремля. Его следует адресовать Минздраву или оперштабу.

"Не нужно предполагать, нужно позвонить в Минздрав и задать этот вопрос. (...) Занимается этим оперативный штаб, возглавляемый [вице-премьером Татьяной] Голиковой в правительстве, можно туда тоже обратиться", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее "Ведомости" сообщили, что с начала 2022 года регионы России не получили ни одной партии вакцин "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н".

Источники издания утверждают, что эта вакцина от коронавируса давно не поставляется в регионы и "есть основания говорить о приостановке производства" данного препарата.

Еще в прошлом году в СМИ появились публикации об участниках клинических исследований препарата, которые требовали опубликовать данные об эффективности вакцины.

Теги: песков, эпиваккорона, минздрав



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