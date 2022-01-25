В Екатеринбурге задержаны студенты, отбиравшие деньги по схеме "Родственник попал в ДТП"

25 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
подозреваемые в мошенничестве (2022) | Фото: УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержаны студенты, отбиравшие деньги по схеме "Родственник попал в ДТП"

В Екатеринбурге задержали подозреваемых в хищениях денег у пенсионеров. Предполагаемые мошенники действовали по старой схеме "Родственник попал в ДТП".

Напомним, в январе 2022 года в столице Урала был зафиксирован целый всплеск подобных мошенничеств. Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, екатеринбургским сыщикам удалось задержать двух молодых людей, которые занимались сбором денег с обманутых стариков. Оба задержанных - 1999 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекались и проживают в Екатеринбурге.

Выяснилось, что парни являются студентами одного из городских вузов. В ходе опроса они не стали отрицать свою причастность к преступлениям и пояснили, что действовали по указу неких "работодателей", чьи контакты увидели в интернете при поиске работы. Часть похищенных денег оперативникам удалось изъять, однако большую долю похитители все же успели перевести своим сообщникам.

подозреваемые в мошенничестве(2022)|Фото: УМВД России по г. Екатеринбургу

подозреваемые в мошенничестве(2022)|Фото: УМВД России по г. Екатеринбургу

Как выяснили полицейские, за январь текущего года каждый из подозреваемых успел "отработать" по несколько адресов. Силовики изъяли заявления, написанные потерпевшими с просьбой не привлекать их родных к уголовной ответственности. Такие "документы" их заставляли писать злоумышленники для придания ситуации пущей достоверности.

В отношении студентов полицией возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". Сейчас решается вопрос об аресте фигурантов.

Теги: студенты, полиция, мошенничество, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 1936

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети