В Екатеринбурге задержаны студенты, отбиравшие деньги по схеме "Родственник попал в ДТП"

В Екатеринбурге задержали подозреваемых в хищениях денег у пенсионеров. Предполагаемые мошенники действовали по старой схеме "Родственник попал в ДТП".

Напомним, в январе 2022 года в столице Урала был зафиксирован целый всплеск подобных мошенничеств. Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, екатеринбургским сыщикам удалось задержать двух молодых людей, которые занимались сбором денег с обманутых стариков. Оба задержанных - 1999 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекались и проживают в Екатеринбурге.

Выяснилось, что парни являются студентами одного из городских вузов. В ходе опроса они не стали отрицать свою причастность к преступлениям и пояснили, что действовали по указу неких "работодателей", чьи контакты увидели в интернете при поиске работы. Часть похищенных денег оперативникам удалось изъять, однако большую долю похитители все же успели перевести своим сообщникам.

Как выяснили полицейские, за январь текущего года каждый из подозреваемых успел "отработать" по несколько адресов. Силовики изъяли заявления, написанные потерпевшими с просьбой не привлекать их родных к уголовной ответственности. Такие "документы" их заставляли писать злоумышленники для придания ситуации пущей достоверности.

В отношении студентов полицией возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". Сейчас решается вопрос об аресте фигурантов.