Госдума отказалась снять с рассмотрения законопроект о местном самоуправлении

Коммунисты сегодня пытались снять с рассмотрения в первом чтении законопроект о местном самоуправлении.

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"Предлагаем снять с рассмотрения закон о местном самоуправлении, он нуждается в широком общественном обсуждении, ставит крест на местном самоуправлении по мнению ряда экспертов", - отметил депутат Алексей Куринный.

Ему возразил автор законопроекта, он же председатель профильного комитета Госдумы, который вчера одобрил вынесение документа на пленарное заседание,. "Документ прошел регламентные процедуры, получил огромное общественное обсуждение. У нас очень много предложений, 41 отзыв пришел от регионов", - заявил "единоросс" Павел Крашенинников.

В итоге Госдума отказалась снимать вопрос с рассмотрения. Также большинство отказалось поддержать предложение представителя КПРФ Николая Осадчего по поводу обсуждения этого законопроекта: при обсуждении можно будет задавать авторам не более трех вопросов от фракции.

"Власть боится оппозиционности местного самоуправления, поэтому готовится его свернуть. Идет речь о выстраивании самодержавной вертикали власти", - резюмировал ситуации еще один коммунист Михаил Матвеев.