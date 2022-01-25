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Политика Пермский край
Пустое кресло (2017) | Фото: pg21.ru

В Перми главы двух районов избавились от приставок "и.о."

Глава Перми Алексей Дёмкин на заседании гордмы представил депутатам руководителей Индустриального и Свердловского районов города Дмитрия Дробинина и Александра Филиппова, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Дёмкин отметил, что Дробинин и Филиппов имеют значительный опыт работы на руководящих должностях. Ранее они исполняли обязанности глав Индустриального и Свердловского районов соответственно. Они назначены главами с 25 января.

Дробинин приступил к своим обязанностям в качестве и. о. главы Индустриального района 11 октября 2021 г. Ранее он занимал руководящие должности в министерстве промышленности, инноваций и науки Пермского края. 26 июля 2021 г. на пост и. о. главы Свердловского района был назначен Александр Филиппов. Ранее он возглавлял МУП "Пермгорэлектротранс", был депутатом думы Перми.

Теги: Алексей Дёмкин, Дмитрий Дробинин, Александр Филиппов



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