В Перми главы двух районов избавились от приставок "и.о."

Глава Перми Алексей Дёмкин на заседании гордмы представил депутатам руководителей Индустриального и Свердловского районов города Дмитрия Дробинина и Александра Филиппова, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Дёмкин отметил, что Дробинин и Филиппов имеют значительный опыт работы на руководящих должностях. Ранее они исполняли обязанности глав Индустриального и Свердловского районов соответственно. Они назначены главами с 25 января.

Дробинин приступил к своим обязанностям в качестве и. о. главы Индустриального района 11 октября 2021 г. Ранее он занимал руководящие должности в министерстве промышленности, инноваций и науки Пермского края. 26 июля 2021 г. на пост и. о. главы Свердловского района был назначен Александр Филиппов. Ранее он возглавлял МУП "Пермгорэлектротранс", был депутатом думы Перми.