Выкуп домов на ВИЗе для расширения дороги обойдется Екатеринбургу в 500 миллионов

25 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область
печатный станок, рубль, пятитысячная купюра, 5000 рублей (2017) | Фото: gazeta.a42.ru

Выкуп домов на ВИЗе для расширения дороги обойдется Екатеринбургу в 500 миллионов

Для выкупа 12 зданий на ВИЗе и земли под ними Екатеринбургу потребуется 500 млн рублей. Об этом журналистам заявил замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов. Напомним, что за счет данной территории в дальнейшем планируется расширить улицу Татищева до двух полос.

При этом Галямов заверил, что при наличии финансирования, выкуп начнется уже в этом году.

Напомним, что соответствующее постановление глава города Алексей Орлов подписал 19 января. Согласно документу, изъяты и снесены будут шесть жилых двухэтажек, трехэтажный, пятиэтажный и девятиэтажные жилые дома, частные одноэтажные и двухэтажный дом, а также нежилые помещения по улицам Заводская и Татищева. Помимо этого, под выкуп попала и часть жилой пятиэтажки на улице Заводская, 30 - из нее ради расширения дороги придется расселить 26 квартир.

Реконструкция дорожной сети пройдет в три этапа: расширение участка от Красноуральской до Викулова, потом до Лоцмановых и далее до перспективного Серединного кольца.

Теги: ВИЗ, дорога, расширение, дома, выкуп, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 1936

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети