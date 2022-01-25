Выкуп домов на ВИЗе для расширения дороги обойдется Екатеринбургу в 500 миллионов

Для выкупа 12 зданий на ВИЗе и земли под ними Екатеринбургу потребуется 500 млн рублей. Об этом журналистам заявил замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов. Напомним, что за счет данной территории в дальнейшем планируется расширить улицу Татищева до двух полос.

При этом Галямов заверил, что при наличии финансирования, выкуп начнется уже в этом году.

Напомним, что соответствующее постановление глава города Алексей Орлов подписал 19 января. Согласно документу, изъяты и снесены будут шесть жилых двухэтажек, трехэтажный, пятиэтажный и девятиэтажные жилые дома, частные одноэтажные и двухэтажный дом, а также нежилые помещения по улицам Заводская и Татищева. Помимо этого, под выкуп попала и часть жилой пятиэтажки на улице Заводская, 30 - из нее ради расширения дороги придется расселить 26 квартир.

Реконструкция дорожной сети пройдет в три этапа: расширение участка от Красноуральской до Викулова, потом до Лоцмановых и далее до перспективного Серединного кольца.

