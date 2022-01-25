Песков напомнил Кадырову, что внешнюю политику "ко всеобщей радости" определяет Путин

Внешнюю политику государства формирует президент РФ Владимир Путин, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова главы ЧР Рамзана Кадырова про Украину.

Песков отметил, что Кадыров, как и все граждане России, может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах.

"В целом хочу напомнить, что основы внешней политики формулирует глава государства. И, к нашей всеобщей радости, главой Российской Федерации, в которую в качестве субъекта входит Чечня, является Владимир Владимирович Путин", - цитирует Пескова "МК".

Ранее Кадыров заявил, что он на месте президента России "давно забрал бы Украину, направил бы туда войска и навел порядок".

С аналогичным заявлением глава Чечни выступал в декабре прошлого года. Он заявил, что считает Украину "нашим народом" и "нашей территорией".

По словам Кадырова, Украину следует присоединить к РФ в случае продолжения текущей политики президента Владимира Зеленского.

Глава ЧР обвинил западные страны в намерении разместить на Украине военные базы и тем самым диктовать условия России.