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Общество Тюменская область Уральский ФО
пустой класс, класс, школа (2016) | Фото: tourister.ru

В Тюмени третий раз за месяц массово эвакуируют школы

В Тюмени вновь сообщили о минировании всех школ. Образовательные учреждения закрыты, учащиеся эвакуированы, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства Тюменской области.

До конца дня все здания образовательных организаций будут осмотрены специальными службами и 26 января образовательный процесс пройдет в обычном режиме.

В Тюмени последняя массовая эвакуация была 20 января. Также школы проверяли 13 января. 12 января образовательный процесс сорвали в школах Екатеринбурга - с самого утра в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали 93 школы. Позже их число выросло до 151. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту "минирования" школ Екатеринбурга. Эвакуировали также школы в городах Ханты-Мансийского автономного округа.

Также в тюменских школах эвакуация проходила в конце года - 21 декабря.

Все сообщения оказывались ложными. За распространение заведомо ложной информации об актах терроризма в РФ предусмотрена уголовная ответственность.

Теги: школы, тюмень, эвакуация



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