Официально: защитник "Урала" Арсен Адамов переходит в "Зенит"

Защитник екатеринбургского "Урала" Арсен Адамов покидает команду.

Футболист продолжит карьеру в составе действующего чемпиона России - питерского "Зенита". Ожидается, что завтра он пройдет медобследование и заключит контракт с клубом из Петербурга на 4,5 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", соглашение о переходе Адамова в "Зенит" достигнуто. Защитник уже отправился в расположение своей новой команды. Контракт вступит в силу после прохождения всех медицинских тестов. Эту же информацию подтвердили и в петербургском клубе.

Арсен Адамов — игрок «Зенита»! 💙 — ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 25, 2022

Напомним, Арсен Адамов перебрался в "Урал" в начале 2021 года из грозненского ФК "Ахмат". Осенью прошлого года защитник получил вызов в сборную России, о нем хорошо отзывался главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

В голосовании болельщиков "Урала" по выбору лучшего игрока команды в первой части нынешнего сезона Адамов занял почетное третье место.