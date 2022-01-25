Официально: защитник "Урала" Арсен Адамов переходит в "Зенит"

25 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область
Арсен Адамов (2021) | Фото: Пресс-служба ФК &quot;Ахмат&quot;

Официально: защитник "Урала" Арсен Адамов переходит в "Зенит"

Защитник екатеринбургского "Урала" Арсен Адамов покидает команду.

Футболист продолжит карьеру в составе действующего чемпиона России - питерского "Зенита". Ожидается, что завтра он пройдет медобследование и заключит контракт с клубом из Петербурга на 4,5 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", соглашение о переходе Адамова в "Зенит" достигнуто. Защитник уже отправился в расположение своей новой команды. Контракт вступит в силу после прохождения всех медицинских тестов. Эту же информацию подтвердили и в петербургском клубе.

Напомним, Арсен Адамов перебрался в "Урал" в начале 2021 года из грозненского ФК "Ахмат". Осенью прошлого года защитник получил вызов в сборную России, о нем хорошо отзывался главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

В голосовании болельщиков "Урала" по выбору лучшего игрока команды в первой части нынешнего сезона Адамов занял почетное третье место.

Теги: Адамов, Урал, Зенит, переход



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 1936

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети