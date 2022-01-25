25 Января 2022
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Общество Свердловская область
екатеринбург аэропорт кольцово (2016) | Фото: Накануне.ru

Галямов: Второй аэропорт может понадобиться Екатеринбургу только через 15-20 лет

Второй аэропорт в Екатеринбурге может появиться только через 15-20 лет, заверил замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов. Он также добавил, что строительство в ближайшие годы не является целесообразным, а в Генплане до 2025 года данные планы считаются только вероятной возможностью в случае крайней необходимости.

"Генплан это документ стратегического планирования, того, что должно быть в городе. Но при этом нужно исходить из возможностей бюджета, а нереализованные планы перейдут в Генплан 2045, в том числе и новый аэропорт. Надо честно сказать, сейчас он не нужен, но лет через 10-15, вполне возможно, он понадобится. Возможно, и это следует подчеркнуть. И чтобы было место, где он может появиться, такая запись и появилась в документе до 2025 года. При этом Екатеринбург - город с большим потенциалом, и, вероятно, пассажиропоток через 10-15-20 лет вырастет до такой степени, что потребуется указанное расширение", - заверил Галямов.

Напомним, что в пояснительной записке к Генплану говорится следующее: "Предусмотреть резервирование земельного участка для размещения второго аэропорта в Свердловской области в границах Екатеринбургской агломерации".

После новости о вероятном строительстве второго аэропорта в уральской столице, минстрой опроверг планы, заявив, что в схеме территориального планирования отсутствуют подобные данные.

Теги: аэропорт, Екатеринбург



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