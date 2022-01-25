Почти все аэропорты Узбекистана остановили работу из-за сбоев в энергоснабжении

25 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В бывшем СССР
энергетика электричество лэп (2004) | Фото

Почти все аэропорты Узбекистана остановили работу из-за сбоев в энергоснабжении

В Узбекистане из-за сбоев в энергоснабжении перестали работать 10 аэропортов из 11, в том числе столичный.

Электричество есть только в аэропорту Навои, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

В Казахстане международный аэропорт в Алма-Аты продолжал работать в штатном режиме, несмотря на блэкаут в большинстве районов.

В Бишкеке аэропорт "Манас" перешел на автономный источник электроэнергии, продолжал работать, но не вполне штатно, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, сегодня днем сбой произошел в работе всего энергокольца Центральной Азии, без энергоснабжения остались абоненты в регионах трех стран: Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

Причиной массовых отключений стала авария на высоковольтных ЛЭП, связывающих Алма-Ату с северной и южной частями энергосистемы Центральной Азии, сообщила казахстанская компания "Самрук-Энерго".

Сейчас электроснабжение постепенно восстанавливают.

Теги: аэропорты, узбекистан, энергоснабжение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 1716

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Огромный выбор samsung galaxy j1 онлайн в магазине www.mvideo.ru