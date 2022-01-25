Почти все аэропорты Узбекистана остановили работу из-за сбоев в энергоснабжении

В Узбекистане из-за сбоев в энергоснабжении перестали работать 10 аэропортов из 11, в том числе столичный.

Электричество есть только в аэропорту Навои, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

В Казахстане международный аэропорт в Алма-Аты продолжал работать в штатном режиме, несмотря на блэкаут в большинстве районов.

В Бишкеке аэропорт "Манас" перешел на автономный источник электроэнергии, продолжал работать, но не вполне штатно, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, сегодня днем сбой произошел в работе всего энергокольца Центральной Азии, без энергоснабжения остались абоненты в регионах трех стран: Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

Причиной массовых отключений стала авария на высоковольтных ЛЭП, связывающих Алма-Ату с северной и южной частями энергосистемы Центральной Азии, сообщила казахстанская компания "Самрук-Энерго".

Сейчас электроснабжение постепенно восстанавливают.