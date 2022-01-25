Челябинская область получила первую партию вакцины для подростков

В Челябинскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

В регион пришло 2 тыс. 400 доз.

Напомним, вакцинация подростков добровольная. Для детей до 15 лет, чтобы поставить прививку, нужно заявление родителей о согласии, с 15 лет ребенок может сам принять решение о вакцинации. Вакцинацию школьников планируется проводить на базе образовательных организаций.