Средний Урал второй день подряд регистрирует свыше 1000 зараженных коронавирусом

После вчерашнего абсолютного антирекорда по числу зараженный коронавирусом, в Свердловской области продолжают фиксировать более 1 тыс. заболевших в сутки. Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе, сегодня было зарегистрировано 1 тыс. 96 случаев коронавируса. Напомним, что вчерашний показатель достиг 1 тыс. 202 случаев.

Таким образом, общее число зараженных за весь период в регионе насчитывает 212 тыс. 808 случаев.

Напомним, на прошлой неделе замгубернатора региона Павел Креков заявил, что штамм "омикрон" постепенно распространяется по Свердловской области и вскоре вытеснит преобладающий в регионе штамм "дельта". Он добавил, что начиная с февраля бригадам "скорой помощи" будут выдавать экспресс-тесты на коронавирус, благодаря которым заражение можно будет подтвердить на месте и сразу же выдать необходимые препараты. Главный эпидемиолог министерства здравоохранения Свердловской области Галина Борисевич также рассказала об алгоритме действий при появлении симптомов нового штамма коронавируса "омикрон".

На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 36 случаев нового штамма коронавируса "омикрон". Тем временем сотрудников социальных учреждений с круглосуточным пребыванием перевели на сменный режим работы из-за ситуации с коронавирусом.

Уральский полпред Владимир Якушев полагает, что текущая ситуация – не пик.